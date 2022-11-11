حسين فهمي يعلق على التعليقات الساخرة من صورة ميرفت أمين

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حلّ النجم حسين فهمي ضيفاً على برنامج "حبر سرّي"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، حيث كشف أن الخط الأحمر في حياته هو قلّة الأدب، حيث يرى أن من حق كل شخص أن يبدي رأيه لكن بدون قلة أدب، ويجب أن يتسم بالرقي في التعامل.وعلّق فهمي على واقعة السخرية من صورة الفنانة ميرفت أمين خلال حضورها عزاءً، قائلاً: "الترند اللي خرج على ميرفت أمين كان سخيف وهو ده تأثير السوشيال ميديا".وأشار إلى أن "مهرجان القاهرة السينمائي" كان قوياً ولا يزال، والمهرجانات العربية ليست أقوى منه، مضيفاً: "عندنا نجوم السينما المصرية يحضرون المهرجان ويعطونه القيمة والفنان المصري له مكانة كبيرة في العالم العربي والغربي ومفيش مهرجانات تفوقت على مهرجان القاهرة".