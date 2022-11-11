ريما نجيم تكشف: تعرضت للتحرش من وزير.. وعلاقة نادين وسيرين كانت "مظاهر"

حلّت الاعلامية ريما نجيم ضيفة في برنامج الممثل ومقدم البرامج هشام حداد "المزح نصو جد"، وتحدثت خلال الحلقة عن مواضيع مختلفة منها علاقتها بالفنان وائل كفوري وحادثة تعرضها لمضايقات او "تحرش" كما اسمته من وزير لبناني، كما ابدت رأيها بالخلاف بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور.

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وأكدت ريما أن علاقتها بكفوري تنم عن صداقة قوية استمرت 20 عاما، واصفة إياها بـ"الصحية".



وعن سبب استمرار علاقتهما، على عكس الصداقات التي انضم إليها وائل كفوري مع العديد من النجوم، أوضحت نجيم أن هناك حبًا حقيقيًا يجمعهما ويخبر كل منهما الآخر ببعض أسراره الشخصية.

وذكرت ريما أن العلاقة بين نادين وسيرين لم تكن جيدة منذ البداية، وأن موضوع المصالحة بينهما في العشاء الذي أقامته زميلتهما ماغي بوغصن كان مجرد مجاملة. وأضافت أنه ما كان يجب عليهما نشر خلافاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدمت نجيم، هشام حداد عندما أكدت تعرضها لمضايقات من قبل مدراء ووزراء وشخصيات عامة خلال مسيرتها المهنية.



وقالت نجيم إنها ذهبت في إحدى المرات لتهنئة وزير بعد تعيينه في الوزارة، وتحرش بها جنسيا، لكنها لم تكشف عن هويته.