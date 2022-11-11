Advertisement

فنون ومشاهير

ريما نجيم تكشف: تعرضت للتحرش من وزير.. وعلاقة نادين وسيرين كانت "مظاهر"

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1009652-638037675906595960.jpg
Doc-P-1009652-638037675906595960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّت الاعلامية ريما نجيم ضيفة في برنامج الممثل ومقدم البرامج هشام حداد "المزح نصو جد"، وتحدثت خلال الحلقة عن مواضيع مختلفة منها علاقتها بالفنان وائل كفوري وحادثة تعرضها لمضايقات او "تحرش" كما اسمته من وزير لبناني، كما ابدت رأيها بالخلاف بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور.
Advertisement
 
وأكدت ريما أن علاقتها بكفوري تنم عن صداقة قوية استمرت 20 عاما، واصفة إياها بـ"الصحية". 

وعن سبب استمرار علاقتهما، على عكس الصداقات التي انضم إليها وائل كفوري مع العديد من النجوم، أوضحت نجيم أن هناك حبًا حقيقيًا يجمعهما ويخبر كل منهما الآخر ببعض أسراره الشخصية.
 
وذكرت ريما أن العلاقة بين نادين وسيرين لم تكن جيدة منذ البداية، وأن موضوع المصالحة بينهما في العشاء الذي أقامته زميلتهما ماغي بوغصن كان مجرد مجاملة. وأضافت أنه ما كان يجب عليهما نشر خلافاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وصدمت نجيم، هشام حداد عندما أكدت تعرضها لمضايقات من قبل مدراء ووزراء وشخصيات عامة خلال مسيرتها المهنية.

وقالت نجيم إنها ذهبت في إحدى المرات لتهنئة وزير بعد تعيينه في الوزارة، وتحرش بها جنسيا، لكنها لم تكشف عن هويته. 
 
 
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-11-11
10:45 | 2022-11-11
09:15 | 2022-11-11
06:23 | 2022-11-11
05:46 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website