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فنون ومشاهير

شربت من وعاء كلب.. مغنية أميركية مشهورة تغضب جمهورها!

Lebanon 24
11-11-2022 | 05:46
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أثارت المغنية الأميركية مادونا الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت ملكة البوب البالغة من العمر 64 عاماً في فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام بجانب دراجة نارية ومخزن للطعام.


وكانت المفاجأة أن مادونا شربت الماء من وعاء كلب على الأرض، وفق مواقع مختصة بأخبار المشاهير.
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ما أغضب وأزعج جمهورها ومحبيها، حيث علق البعض قائلين إن "الأمر يصبح محرجاً أكثر فأكثر. ليس من السهل أن نكون من معجبي مادونا بعد الآن".

فيما لفت آخرون إلى أن "هذا آخر شيء كان يتوقعه أي منا من مادونا"، مضيفين أنه أمر محزن أن يروها تدمر "أسلوبها الأيقوني"، حسب وصفهم.

كذلك شددوا على أن ما فعلته ليس له معنى وأن هذا ليس فناً.
المصدر: العربية
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