أمل طالب تُطلق النار من مسدس (صور)

نشرت الممثلة أمل طالب مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل أحد نوادي الرماية، وهي تُطلق النار على هدفٍ.

وقالت طالب: "إصابة بالحظّ، لا أعتقد، أنا محترفة الان".