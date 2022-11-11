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فنون ومشاهير

أمل طالب تُطلق النار من مسدس (صور)

Lebanon 24
11-11-2022 | 06:23
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نشرت الممثلة أمل طالب مجموعة من الصور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل أحد نوادي الرماية، وهي تُطلق النار على هدفٍ.
 
وقالت طالب: "إصابة بالحظّ، لا أعتقد، أنا محترفة الان".
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