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فنون ومشاهير
إدانة مخرج شهير بالاغتصاب.. هذا ما فعله بإحداهن بعدما دعاها الى منزله
Lebanon 24
11-11-2022
|
10:45
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بعد جدل كبير حول اتهامه بالاغتصاب، دانت هيئة محلفين في نيويورك كاتب السيناريو والمخرج بول هاغيس، باغتصاب مسؤولة دعاية في شقته بمانهاتن عام 2013، وأمرته بدفع ما لا يقل عن 7.5 ملايين دولار على سبيل التعويض في القضية المدنية.
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وأكد محامي الادعاء أن الحكم صدر بعد محاكمة مدنية استمرت 15 يوماً في محكمة ولاية مانهاتن.
وتزعم المدّعية هالي بريست في شكوى تعود لعام 2017 أن المخرج الحائز جائزة أوسكار اغتصبها بعدما دعاها للانضمام إليه في طابق علوي من مبنى بمنطقة سوهو بعد العرض الأول لأحد الأفلام.
وكانت بريست واحدة من أربع نساء اتّهمن علانيةً هاغيس بسوء السلوك الجنسي في العام 2018، إلا أن الأخير نفى هذه المزاعم.
وقال إيلان مايز، محامي بريست، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد تحققت العدالة اليوم... نحن فخورون جداً بهالي... وهذا انتصار عظيم لها ولحركة (مي تو) بالكامل".
من جانبها، قالت بريا تشودري، محامية هاغيس إن المحاكمة لم تكن عادلة، لأن القاضي سمح بسماع إفادات من نساء أخريات اتّهمنه، لكن لم يتّخذن أي إجراء ضده.
المصدر: لها
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