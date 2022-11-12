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فنون ومشاهير

والد حسام حبيب يفاجئ الجميع بتعليقه على عودة إبنه لـ شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:00
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علق حسين حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب على عودة إبنه لطليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث فاجأ الكثير بتعليقه.

وأعرب حسين حبيب عن سعادته بعودة حسام لشيرين بعد انتهاء أزمتها وخروجها من المستشفى التي احتجزت فيها للعلاج من الإدمان، وتمنى أن يرزقهما الله بولد يكون حفيدا له من إبنه حسام وزوجته شيرين.
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وكتب والد حسام حبيب تهنئة إليهم قائلاً: "أُبارك لحسام وشيرين وأدعو لهما يجيبولي حفيدًا صغيرًا أفرح به".

وكانت قد أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب يوم أمس، عودتها لطليقها الفنان المصري حسام حبيب، مشيرة إلى أنها عقدت قرانها من جديد.

وقالت شيرين: "انا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه".
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