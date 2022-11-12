اعلامية شهيرة تهاجم شيرين عبد الوهاب: نحن لا ندعم مدمنين!

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوما لاذعا على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد إعلانها عودتها إلى زوجها السابق المطرب حسام حبيب.

‎وكتبت العيدان عبر "انستغرام": "شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب: مبروك عليك ليس الزواج. لا مبروك عليك خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام".

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وأضافت: "رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا.. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها. نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن".





‎وأرفقت مع المنشور مجموعة من الصور انتشرت عبر السوشال ميديا ل‍حسام حبيب وشيرين لحظة التوقيع على عقد القران.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات مي التي وصفت بالجريئة والمباشرة، لا سيما وأنها استخدمت ألفاظا حادة في وصف شيرين، منها أنها "مدمنة" و"مضطربة نفسيا"، معتبرين أنها محقة بكلامها ويجب بالفعل مقاطعة شيرين لإعادتها إلى صوابها.