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فنون ومشاهير

هذا ما اتفقت عليه شيرين وحسام حبيب بعد عودتهما!

Lebanon 24
13-11-2022 | 02:00
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علمت "لها" من بعض المقربين من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها اتفقت مع زوجها حسام حبيب على عدم تأجيل الإنجاب وترك الأمر لإرادة الله والقسمة والنصيب.
 
وجاء ذلك الاتفاق بعد عودة الحياة الزوجية بينهما من جديد، عقب الأزمات المتتالية التي حدثت بين الاثنين وأدت لحدوث الطلاق بينهما، والتي كان عدم الإنجاب سبباً رئيسياً فيها.
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وكان حسين حبيب والد حسام قد طلب من الزوجين عدم تأجيل الإنجاب أكثر من ذلك في أول تعليق له على عودة نجله حسام إلى شيرين، حيث كتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: "ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير أفرح بيه".

وعاد حسين حبيب، لينشر تعليقا جديدا عبر صفحته على "فيسبوك"، بعد إعلان عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بشكل رسمي.

وقال حسين حبيب: "عندما لا تعرف ظروف الآخرين.. سد فمك".

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عقد قرانها مرة ثانية إلى الفنان حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة إلى أن عقد قرانها كان بحضور الأصدقاء المقربين.

واعتذرت شيرين لـ حسام حبيب بسبب التصريحات المسيئة له مضيفة: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، مشيرة إلى أنهما كانا متعرضان لـ"سحر" ولكن تم فكه.
المصدر: لها
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