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فنون ومشاهير

بالدوين يرفع دعوى جديدة في قضية فيلم "راست"

Lebanon 24
13-11-2022 | 14:00
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رفع الممثل الأميركي أليك بالدوين دعوى قضائية على مسؤولة الأسلحة وثلاثة آخرين من أفراد طاقم التصوير بسبب إطلاق النار المميت الذي شهده موقع تصوير فيلم "راست".

وقُتلت في الواقعة مديرة التصوير هالينا هاتشينز برصاصة انطلقت من مسدس كان بالدوين يستخدمه في التدريب على أحد المشاهد خلال التصوير في ولاية نيو مكسيكو.
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ورفع بالدوين الدعوى في محكمة مقاطعة لوس أنجليس العليا كشكوى منبثقة من دعوى رفعتها سابقا واحدة من أعضاء طاقم الفيلم تتهم فيها بالدوين وآخرين.

وهذه واحدة من دعاوى كثيرة تتعلق بالمأساة التي وقعت في 21 تشرين الاول 2021، والتي يجرى تحقيق جنائي بشأنها وقد تؤدي إلى توجيه اتهامات في ولاية نيو مكسيكو.

واتهم بالدوين في الدعوى الفرعية هانا جوتيريز ريد مشرفة استخدام الأسلحة في موقع التصوير وديف هولز المساعد الأول للمخرج وسيث كيني موردة المعدات وسارة زاكري مسؤولة المعدات.

وقال جيسون بولز، محامي جوتيريز ريد، في رسالة عبر البريد الإلكتروني السبت إن "بالدوين مسؤول عن هذه المأساة".

والأربعة متهمون أيضا إلى جانب بالدوين في الدعوى الأصلية، التي رفعتها مسؤولة السيناريو التي قالت إن إطلاق النار تسبب لها في اضطراب عاطفي شديد.

وقال بالدوين في الدعوى الجديدة إن الإهمال هو الذي تسبب في المأساة، وطلب تعويضات عن "الحزن الشديد" الذي يعاني منه.

وأضاف "حدثت هذه المأساة بسبب وصول الرصاص الحي إلى مكان التصوير ووضعه داخل المسدس".
 
 
(سكاي نيوز)

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