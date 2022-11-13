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فنون ومشاهير

وفاة فنان شهير... وبهذه الكلمات نعته شقيقته (صورة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:24
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توفي صباح اليوم الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة عايدة فهمي التي أعلنت خبر رحيله عبر صفحتها على "الفيسبوك" قائلة: أخويا سامي فهمي ..البقاء لله".

وتخرج سامي فهمي في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتلفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" حيث قدّم دور "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976.
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وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أميركا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.

وكان اخر تكريم للراحل سامي فهمي من قبل الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن " التي كرم فيها كل الفنانين الذين شاركوه أعماله، وكان من ضمنهم الفنان سامي فهمي.
 
معلومات عن الراحل سامى فهمي.. حصل على الجنسية الأمريكية وتزوج من تونسية - اليوم السابع
 
 
(اليوم السابع)

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