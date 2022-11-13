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فنون ومشاهير

نادين نجيم على سرير المستشفى بعد إصابتها بهذا الفيروس! (صورة)

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:59
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أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم أنّها دخلت المستشفى، بعد إصابتها "بالغريب" بحسب قولها، ونشرت صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي تضع "المصل".
 
وقالت: "ما مشي الحال الا هيك، شو هل "غريب" القوي، انتبهوا كتير، عم يجي قوي وبهدّ الجسم".
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