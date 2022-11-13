نادين نجيم على سرير المستشفى بعد إصابتها بهذا الفيروس! (صورة)

أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم أنّها دخلت المستشفى، بعد إصابتها "بالغريب" بحسب قولها، ونشرت صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي تضع "المصل".

وقالت: "ما مشي الحال الا هيك، شو هل "غريب" القوي، انتبهوا كتير، عم يجي قوي وبهدّ الجسم".