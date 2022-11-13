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فنون ومشاهير

اليسا تتحدى ريما الرحباني: رح غني لـ"فيروز" (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2022 | 23:00
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أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، مساء امس، حفلا ضخما على مسرح أولمبياد باريس في فرنسا، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها، اذ اشعلت الاجواء وسط تفاعل كبير من الحضور الذي راح يردد معها كلمات الاغنيات بحماس شديد.
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ورحبت اليسا بالحضور، ولا سيما الموسيقي اسامة الرحباني والفنانة اللبنانية هبة طوجي وزوجها ابراهيم معلوف، الذين كانوا متواجدين بين الحضور في الحفل، كما عمدت اليسا الى ممازحة أسامة الرحباني قبل تقديمها اغنية لـ السيدة فيروز، حيث قالت: "رح غني اغنية لـ فيروز، قول لـ ريما ما تعيّط عليي".
من جهة أخرى، لفتت اليسا الانظار بخطوتها المفاجئة على المسرح، اذ عمدت الى خلع حذائها على المسرح امام مئات الحضور، حيث تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام اليسا بهذا الامر.
وفي التفاصيل، توجهت اليسا بشكل مفاجئ الى كواليس المسرح، بعد ان ظهرت وهي تمشي بصعوبة على المسرح، اذ قالت: "خلص ما بقا بدا.. دايما هيك عم يصير فيي.. مش قادرة اتحمل.. بعتذر بس عندي وجع".
 
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