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فنون ومشاهير

اول صورة لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من شهر العسل

Lebanon 24
13-11-2022 | 16:00
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تداول  رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان المصري حسام حبيب، خلال تواجدهما في احد مناطق القاهرة، حيث قيل إنهما يمضيان شهر العسل بعد اعلان زواجهما مؤخرا.
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وفي التفاصيل، كشفت الإعلامية المصرية نانسي توفيق، عن لقائها بـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أول ظهور بعد زواجهما مجددا، حيث اشارت في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 الى ان "شيرين عبد الوهاب تتمتع بصحة جيدة وسعيدة في حياتها، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".
وتابعت: "شيرين وحسام شكلهم كأنهم عصفورين في شهر العسل وبتخرج ومبسوطة جدًا بعودتها لحسام حبيب"، مضيفة: "رجعت ضحكتها والناس كانت مقبلة على حسام حبيب بشكل جميل، وهي بكامل قواها العقلية، ووصيت حسام عليها ياخد باله منها".
هذا ووجهت نانسي رسالة لمتابعي شيرين عبد الوهاب، اذ قالت: "أتمنى من الجمهور يترك شيرين في حالها، وفي النهاية هي إنسانة ولها خصوصياتها ومشاعرها وأخطاءها".
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