وفاة ملحن وموسيقار مصري شهير بعد صراع مع المرض

توفي الموسيقار المصري الكبير محمد سلطان بعد صراع طويل مع المرض، حيث ظل فترة طويلة في قصر العيني الفرنساوي.

وسلطان هو ملحن وممثل مصري عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، آخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم "يوم بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات.

Advertisement

يذكر ان الموسيقار الكبير غاب منذ فترة طويلة عن الساحة الغنائية والفنية حيث كان آخر ظهور له في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة اكسترا نيوز، حيث كشف عن تفاصيل عمله وزواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكداً اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة، قائلا: "تزوجت عن قصة حب من الفنانة "مكوناش بنستغنى عن بعض".. كانت غالية عليا وإنسانة قوى وعطوفة وبتحب الناس".



وقال الموسيقار: "عندي ولدين من فايزة وهما دكاترة دلوقتي في فرنسا، وكمان قدمت معظم أعمالها، كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبدالوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك، ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة".