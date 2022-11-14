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فنون ومشاهير

سيف نبيل يتعرض لموقف محرج على المسرح.. معجبة ترمي ملابسها الداخلية نحوه (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2022 | 02:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب من حفل الفنان سيف نبيل في سلطنة عمان.
وظهر في المقطع المتداول إحدى المعجبات، وهي تخلع ملابسها الداخليّة وترميها على المسرح أثناء غناء نبيل، لكن رجل أمن التقط حمالة الصدر ومنع وصولها الى خشبة المسرح.
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وبدا رجل الأمن في غاية الغضب من تصرف الشابة، في حين أن المغني العراقي لم يلحظ ما حصل بل كان يغني وتفاعل كعادته على المسرح.
من جهته، لم يعلق سيف على ما حصل في حفله بل تجاهل الأمر وكل الضجة الحاصلة واكتفى بنشر مقطع فيديو من الحفل شكر من خلاله الجمهور على تفاعلهم الكبير معه.
 



وأثار المقطع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثافة، حيث استغرب القسم الأكبر من المتابعون الحال الذي وصلنا إليه في مجتمعاتنا العربية، مستغربين من جرأة الشابة التي رمت بحمالة الصدر والهدف السيء من حركتها على العلن.
المصدر: لها

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