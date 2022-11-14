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فنون ومشاهير

ياسمين صبري توجه رسالة لاذعة.. هل قصدت شيرين؟

Lebanon 24
14-11-2022 | 05:00
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نشرت الفنانة ياسمين صبري، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة بخاصية الرسوم المتحركة، ترمز بها إلى العلاقات المؤذية بين البشر، حيث خمن الجمهور أنها تقصد بذلك الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلان عودتها لحسام حبيب.
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وظهرت في الصورة التي نشرتها ياسمين جملة "توكسيك"، وتعني الابتعاد عن العلاقات السامة، ما دفع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإعتبار أنها تقصد بذلك شيرين عبد الوهاب وعودتها لزوجها حسام حبيب، رغم كل المشاكل الزوجة التي عاشتها معه في الفترات السابقة، لافتين إلى أن ياسمين قررت التفاعل مع الأمر بطريقة بسيطة من خلال الصورة المعبرة التي نشرتها دون أن توجه كلامها في شكل مباشر.



يذكر أنه منذ فاجأت شيرين عبد الوهاب، جمهورها، بخبر عقد قرانها على حسام حبيب مجددًا، وذلك بعد الأزمات المتعددة التي حدثت بينها وبين حسام حبيب، واختلفت ردود الفعل بين الجمهور وزملائها من الفنانين، ما بين راض ومؤيد لما فعلته وبين معارض ومهاجم لهذا الفعل.

وكانت شيرين قد قالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على mbc مصر: "تم كتب كتابي بحضور المقربين، وأنا في عصمة راجل طيب ولو كنت طلعت قولت كلام عنه فدا شيطان بيحصل بين أي اتنين متزوجين"، مشيرة إلى أنها كانت ضحية أشياء كبيرة، لكن الأمر مر بسلام.
المصدر: لها
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