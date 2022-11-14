معجبة تضع عمرو دياب في موقف محرج.. والجمهور: " يا عيني" (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من حفل زفاف أحياه الفنان عمرو دياب بتركيا بصحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

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وظهر دياب وهو يرقص مع فتاة ظهرت بفستان جريء للغاية، وهو ما تسبب في وضع "الهضبة" في موقف محرج بسبب هجوم البعض عليه، خاصة أنه لبى طلب الفتاة وقام بالرقص معها، رغم أنها من عادات النجم المصري، حيث غالباً ما يرقص في حفلاته ويتفاعل مع الجمهور بشكل دائم وبحركاته العفوية المعهودة.وجاءت تعليقات عدد كبير من الجمهور ما بين السخرية من فستان الفتاة، وأخرى مهاجمة لعمرو دياب نفسه لكونه رقص معها على المسرح ومن ضمن التعليقات الساخرة، فقد علق أحد الأشخاص على فستان الفتاة قائلا: "ياعيني الفستان اتقطع".