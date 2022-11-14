Advertisement

فنون ومشاهير

معجبة تضع عمرو دياب في موقف محرج.. والجمهور: " يا عيني" (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1010436-638040077794445455.jpg
Doc-P-1010436-638040077794445455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من حفل زفاف أحياه الفنان عمرو دياب بتركيا بصحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.
وظهر دياب وهو يرقص مع فتاة ظهرت بفستان جريء للغاية، وهو ما تسبب في وضع "الهضبة" في موقف محرج بسبب هجوم البعض عليه، خاصة أنه لبى طلب الفتاة وقام بالرقص معها، رغم أنها من عادات النجم المصري، حيث غالباً ما يرقص في حفلاته ويتفاعل مع الجمهور بشكل دائم وبحركاته العفوية المعهودة.
Advertisement



وجاءت تعليقات عدد كبير من الجمهور ما بين السخرية من فستان الفتاة، وأخرى مهاجمة لعمرو دياب نفسه لكونه رقص معها على المسرح ومن ضمن التعليقات الساخرة، فقد علق أحد الأشخاص على فستان الفتاة قائلا: "ياعيني الفستان اتقطع".
 
وكان "الهضبة" قد نشر عبر حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام"، مقطع فيديو له خلال تواجده في المملكة العربية السعودية واستعرض الاستديوهات وسط تفاعل كبير من متابعيه الذين أثنوا على أناقته ورشاقته.
المصدر: لها

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
03:57 | 2022-11-15
03:10 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
00:17 | 2022-11-15
16:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website