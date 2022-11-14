زوجة حسين فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بدأت فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 وسط حضور فني كبير من النجوم والمشاهير.

وكان من أوائل الحضور على الريد كاربت الفنان حسين فهمي وزوجته، التي لفتت الأنظار بجمالها وحضورها .

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وتألقت زوجة حسين فهمي، في إطلالتها مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الرمادي، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة لافتة تكشف جمالها، واختارت مكياج أنيق ناعم يبرز جمالها وأناقتها.

وتداول رواد السوشيال صورة زوجة حسين فهمي وأشادوا بجمالها وأناقتها، خاصة وأنها في كل ظهور تعتمد على إطلالات أنيقة ومثالية.







حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم والمشاهير، وكان لافت للانتباه أن أغلب النجوم التزموا بإطلالات أنيقة خالية من الغرابة أو العري. حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم والمشاهير، وكان لافت للانتباه أن أغلب النجوم التزموا بإطلالات أنيقة خالية من الغرابة أو العري.

من المفترض أن تشهد الدورة عدد من الفاعليات المميزة، وتكريم عدد من النجوم والمشاهير أبرزهم الفنانة لبلبة بجائزة الهرم الذهبي وكاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة.