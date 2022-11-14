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فنون ومشاهير
الحكم بسجن اعلامية شهيرة 3 سنوات.. هذه تهمتها وأول تعليق لها
Lebanon 24
14-11-2022
|
08:00
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بعد الحكم القضائي بحقها الذي قضى بسجنها ثلاث سنوات، أكدت الاعلامية فجر السعيد في أول تعليق لها أنها لا تعترض على أحكام القضاء ولكنها ستستأنف وتميّز الحكم الصادر.
وفي التفاصيل، قضت محكمة الجنايات الكويتية الأحد، بسجن الإعلامية الكويتية 3 سنوات بتهمة العيب في الذات الأميرية.
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وأوضحت المحكمة أن الحكم بالحبس جاء مع وقف التنفيذ بكفالة لحسن السير والسلوك والعيب في الذات الأميرية بعد تقديم شكوى ضدها من الناشط عبدالله فيروز.
بدورها، علقت فجر على الأمر بتغريدة على تويتر كتبت فيها: "صباح الخير بتوقيتي مبارح ما عرفت انام كنت انطر الحكم مال القضية اليوم وعقب ما سمعته نمت وتوني قاعدة عطوني سجن ثلاث سنين بتهمة العيب بالذات الأميريه مع ايقاف التنفيذ!، لا اعتراض على أحكام القضاء وقدر الله وماشاء فعل ولكن الحمدلله فيه استئناف وفيه تمييز".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصدر حكماً قضائياَ ضد السعيد، ففي عام 2012، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبسها سنة وكذلك الكاتب نبيل الفضل مع وقف التنفيذ بكفالة ألف دينار.
وقررت المحكمة إغلاق قناة "سكوب" التي تبث منها فجر برنامجها لمدة 3 أشهر في القضية التي رفعت ضدهما من وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.
المصدر: لها
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