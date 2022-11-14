Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو دياب يثير الجدل بهذا الإكسسوار! (صورة)

Lebanon 24
14-11-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1010548-638040294532195335.jpg
Doc-P-1010548-638040294532195335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يرتدي حلق، خلال حفل أحياه في تركيا؛ الأمر الذي أغضب عدداً كبيراً من عشاق الهضبة وأثار حفيظة الجمهور الذي جاءت معظم تعليقاته، مهاجمة له.
Advertisement
 


وكان "الهضبة" قد أثار غضب الجمهور عندما ظهر في مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه بتركيا بصحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-11-15
03:57 | 2022-11-15
03:10 | 2022-11-15
02:00 | 2022-11-15
00:17 | 2022-11-15
16:00 | 2022-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website