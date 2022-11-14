عمرو دياب يثير الجدل بهذا الإكسسوار! (صورة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يرتدي حلق، خلال حفل أحياه في تركيا؛ الأمر الذي أغضب عدداً كبيراً من عشاق الهضبة وأثار حفيظة الجمهور الذي جاءت معظم تعليقاته، مهاجمة له.

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