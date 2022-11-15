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فنون ومشاهير

فستان شفاف وشبك.. اليكم أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

Lebanon 24
15-11-2022 | 11:00
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تعرضت الفنانة هبة السيسي لانتقادات بسبب اطلالتها بفستان مكشوف، في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وصفها البعض بأنها اجرأ اطلالة في الافتتاح.
 
 
وبعد الجدل، علقت هبة السيسي على هذه الانتقادات، قائلة: "البطانة لون بشرتي". وأكدت أنها أرادت ارتداء فستان محتشم، إلا أن الإضاءة الفاتحة بشكل كبير أظهرت أن الفستان شفاف، وأن البشرة كلها بلون واحد.
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وتابعت الفنانة: "أنا اخترت الفستان علشان مختلف، وينافس عروض الأزياء العالمية، ويشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني، لكن بعد الافتتاح لقيت نفسي تريند ومصر كلها بتكلمني، وبتقول إني بتحدى حسين فهمي، وأنا مش بتحدى حد".
 
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المصدر: مصراوي
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