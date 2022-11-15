نجم تركي شهير يخسر ابنته وزوجته بانفجار إسطنبول.. هكذا أعلن الخبر (صورة)

أعلن الممثل التركي الشهير نور الدين اوشار نجم مسلسل "ارطغرل" وفاة ابنته ووالدتها (زوجته السابقة) في الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم في اسطنبول قبل يومين.

ونعى الأب المفجوع ابنته وزوجته السابقة على حسابه في "فيسبوك"، حيث وضع صورة ابنته الراحلة كصورة شخصية، مؤكدا وفاتها في الانفجار، ومعلقًا: "ليكن قبرك نوراً في الجنة".

Advertisement

هذا وعلق محمد أوزسوي ، والد الأم الراحلة أرزو أوزسوي للإعلام التركي قائلا: "بما أن ابنتي معلمة، فقد خرجت مع ابنتها خلال الإجازة..ذهبتا في رحلة، لكن هذا حدث..ذهبتا بمفردهما. قالتا سنذهب في نزهة، لكنهما لم تقولا إلى هناك..كانتا تزوران المتاحف".

وأضاف: "كانت حفيدتي طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية وكانت ابنتي معلمة في مدرسة خاصة..لا يوجد شيء يمكن القيام به..لقد ذهبتا..اختفت ابنتي".

(الجديد)