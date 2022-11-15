أنغام تختار هذه الفنانة لتجسيد قصة حياتها لكن بشرط

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ردّت الفنانة أنغام على سؤال حول موافقتها على تقديم قصة حياتها في عمل درامي حيث كشفت عن الفنانة التي يمكنها تقديم سيرتها الذاتية من خلال مسلسل يجسد شخصيتها، ويسرد قصة حياتها من خلاله.وأكدت أنغام في تصريحات إعلامية أن كارمن سليمان هي أنسب فنانة تستطيع تقديم سيرتها الذاتية، وذلك لما تمتلكه من صوت رائع ومميز، مشددةً على أن شرطها الوحيد لتقديم هذا العمل هو موافقة أبنائها عليه بعد وفاتها.وتعيش الفنانة أنغام اليوم حالة من الانتعاش في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال تقديمها برنامجاً يحمل اسمها على قناة dmc، ويعرض يومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستضيف في كل حلقة منه واحداً من نجوم الغناء.