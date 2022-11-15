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فنون ومشاهير

لمن يتطاول على الفنانة ليليان نمري.. المحامي الموسوي يتوعد: ساعتهم قد دقّت

Lebanon 24
15-11-2022 | 10:23
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بعد تداول معلومات وشائعات بشكل متواصل عن الفنانة ليليان نمري، أفاد مكتب المحامي أشرف الموسوي وهو الوكيل القانوني لنمري، بأنّ هذه الشّائعات المبغضة الّتي تطالها كلّ فترة الهدف منها النّيل من مسيرتها ونجاحاتها واستقرارها العائلي والاجتماعي. وأكد مكتب المحامي عبر "لبنان 24" أنّه تقدّم بشكوى جزائيّة ضدّ أصحاب هذه الصّفحات الوهميّة والمناشير والمقالات الكاذبة وذلك أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة، والعمل جارٍ على الكشف عن هويّات هؤلاء الفاعلين والمحرّضين والمسهلين والنّاشرين وبالعموم جميع المفبركين.
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وقد وعد الموسوي بكشف حقيقة هؤلاء الأشخاص الّذين في كلّ مرّة يتمادون ويقدّمون محتوى وهمي على صفحات وهمية تنال من صحّة الفنانة القديرة ومن كرامتها. وأخيرًا أكّد الموسوي أنّ الممثّلة بخير وبصحّة جيّدة، وأنّ مصير الجناة أصبح واضحًا وأنّ ساعتهم قد دقّت.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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