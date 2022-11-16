خاتم زفاف ابنة ترامب من زوجها اللبناني يتصدر.. سعره خيالي! (فيديو)

اصداء حفل زفاف تيفاني ترامب ابنة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الخيالي من زوجها اللبناني الاصل مايكل بولس لا زالت تتصدر اهتمام المتابعين.

وكثيرون قد لا يعرفون ان اللمسة اللبنانية التي طغت على اطلالة تيفاني في حفل الزفاف، لم تقتصر فقط على فستان الزفاف الذي اختارته من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وإنما ايضاً على المجوهرات التي تألقت فيها في هذا اليوم.

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فقد اختار كل من تيفاني ومايكل ان يكون مصمم المجوهرات اللبناني العالمي سامر حليمة هو صاحب تصميم خاتم الزواج الخاص بهما.

وخاتم الزواج الالماسي الذي ارتدته عيار 40+ قيراطا ويقدر سعره بمليون و200 الف دولار، كما ان الحلق الذي ارتدته تيفاني والذي يحتوي على 16 الماسة من عيار 20 قيراط.

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