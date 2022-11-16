بعد غياب 6 سنوات.. ممثلة عربية تعود للتمثيل من هي؟ (صورة)

علم موقع "سيدتي نت" أن النجمة علا غانم قررت العودة لممارسة نشاطها الفني، وتعاقدت بالفعل على بطولة مسلسل جديد بعنوان "توحة" من المقرر البدء في تصويره خلال أيام قليلة ليلحق العرض بموسم رمضان 2023.

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مسلسل "توحة" من إخراج محمد النقلي، ويشارك علا غانم البطولة كل من أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصري وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.

يُذكر أن علا غانم ابتعدت عن الوسط الفني المصري منذ العام 2017، بعد عرض آخر أفلامها "الفندق" دون تحقيق إيرادات مناسبة، وشاركها البطولة محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبدالمغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.



وأعلنت علا وقتها سفرها إلى أميركا للبقاء برفقة ابنتيها، واقتصر ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور برفقة بناتها، وعادت للمرة الأولى إلى مصر العام الماضي، للاحتفال بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على عبدالرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، وسافرت مرة أخرى بعد انتهاء الحفل.



وأشارت علا في زيارتها الأخيرة إلى تأسيس شركة وفندق للكلاب، في أمريكا وأكدت أن محلاتها لرعاية الكلاب تنافس أكبر البرندات في العالم.