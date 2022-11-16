Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب 6 سنوات.. ممثلة عربية تعود للتمثيل من هي؟ (صورة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1011174-638041841416067162.jpg
Doc-P-1011174-638041841416067162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم موقع "سيدتي نت" أن النجمة علا غانم قررت العودة لممارسة نشاطها الفني، وتعاقدت بالفعل على بطولة مسلسل جديد بعنوان "توحة" من المقرر البدء في تصويره خلال أيام قليلة ليلحق العرض بموسم رمضان 2023.
 
Advertisement
علا غانم تعود للظهور بعد غياب 4 سنوات - صحيفة الاتحاد


مسلسل "توحة" من إخراج محمد النقلي، ويشارك علا غانم البطولة كل من أحمد بدير وانتصار وعابد عنان ودنيا المصري وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم.
 
يُذكر أن علا غانم ابتعدت عن الوسط الفني المصري منذ العام 2017، بعد عرض آخر أفلامها "الفندق" دون تحقيق إيرادات مناسبة، وشاركها البطولة محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبدالعزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبدالمغنى وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.

وأعلنت علا وقتها سفرها إلى أميركا للبقاء برفقة ابنتيها، واقتصر ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور برفقة بناتها، وعادت للمرة الأولى إلى مصر العام الماضي، للاحتفال بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي على عبدالرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، وسافرت مرة أخرى بعد انتهاء الحفل.
 

وأشارت علا في زيارتها الأخيرة إلى تأسيس شركة وفندق للكلاب، في أمريكا وأكدت أن محلاتها لرعاية الكلاب تنافس أكبر البرندات في العالم.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:40 | 2022-11-16
02:30 | 2022-11-16
00:42 | 2022-11-16
16:00 | 2022-11-15
14:00 | 2022-11-15
11:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website