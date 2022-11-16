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فنون ومشاهير

بلقيس تخرج عن صمتها بعد انسحاب الجمهور من حفلها بالرياض

Lebanon 24
16-11-2022 | 05:00
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ردت الفنانة الاماراتية اليمنية بلقيس فتحي على الاخبار المنتشرة، حول انسحاب الجمهور من حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض.


وكتبت بلقيس في تعليق عبر تويتر: "اشكرهم على كل الفوايد والحفلات اللي حصلت عليها ومعوضين ان شاء الله بفلوس الحملات الممنهجة اللي خاسرين عليها مبالغ وانتظروا اعلانات سلسلة حفلات راح تبدأ من اليوم".
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كما ردت بلقيس على تعليق متابع قال: "وما كانت لابلقيس فتحي ولا الفرقة الموسيقية متمرنين عالاغنية التانية، بس لانها Professional ما اعترضت، بس انتهت اول اغنية صار في حالة صمت لدقائق حتى الفرقة تعرف اي طبقة واي اغنية .. اما خروج الجمهور السعودي مش بحفلة بلقيس متل ما كُتِب وتم تركيب الفيديو اقتضى التوضيح".
 
لترد بلقيس: "بالضبط هذا ما حصل..فيديو اني اطالع يمين ويسار قالك والجمهور يغادر هو مدبر ومغلوط ومدفوع من جهات عارفة نفسها وانا جالسة توصلني حفلات ورا حفلات بفضل الترند اعجز عن شكر الزمرة ومستمرة بدعم امثالكم من الشرفاء ١١ سنة والجاي اثقل واقوى واجمل وانجح".
 
 
 
المصدر: الجديد
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