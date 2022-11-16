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فنون ومشاهير

مفاجأة تجمع شيرين رضا ودينا الشربيني… وعمرو دياب ثالثهما

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:00
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بدأت الممثلة المصرية شيرين رضا، تصوير أولى مشاهدها في حكاية "لو بعد حين"، ضمن سلسلة حكايات مسلسل "حدث بالفعل"، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهما كريم فهمي وغادة عبد الرازق.

وتُعتبر حكاية "لو بعد حين"، أول عمل درامي يجمع شيرين رضا ودينا الشربيني، ما رفع من حماس الجمهور خاصة ان شيرين هي زوجة الفنان عمرو دياب الاولى بينما دينا كانت حبيبته وانفصلا قبل أكثر من عام.
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وتُجسد كل من شيرين ودينا دور الشقيقتين حيث تواجهان مشكلة، عندما تستيقظان في الصباح، وتكتشفان اختفاء عائلتهما بالكامل، ولا يعلمون أين ذهبوا.

حكاية "لو بعد حين" هي من ضمن سلسلة حكايات متنوعة، تتضمنها أحداث المسلسل، ترتكز جميعها على تناول قصص عن معاناة عدد من الأشخاص الحقيقيين من بلدان عربية مختلفة، مع الأمراض النفسية.

يذكر أن شيرين رضا تجمعها علاقة صداقة وطيدة بدينا الشربيني، كما قدمت نور دياب ابنة شيرين دعمًا كبيرًا للشربيني في بداية علاقتها بدياب، وحتى بعد الأزمة الأخيرة قالت نور إن علاقتها بدينا ستظل مميزة لأنها تحبها وتجدها "عطوفة".
المصدر: بصراحة
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