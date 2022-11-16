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فنون ومشاهير

ظهر بمعطف "تايغر" وببنطال صوف.. ابن راغب علامة يُثير الجدل مُجدداً بإطلالاته شاهدوا الصور

Lebanon 24
16-11-2022 | 04:40
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نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام من آخر جلسة تصوير خضع لها لصالح مجلة عالمية.

 

وظهر لؤي بـ "لوكات" مختلفة، حيث ارتدى في إحدى الصور معطفا من نقشة "التايغر"، كما ظهر في صورة أخرى ببنطال وكنزة من الصوف باللون الأبيض.

 

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)


 

الفنان راغب علامة، عبّر عن سعادته بما يحققه ابنه، اذ شارك الصور في تغريدة على حسابه عبر تويتر، ارفقها بالتعليق التالي: "لؤي راغب علامة على صفحات واحدة من أشهر مجلات الموضة في أميركا FlauntMagazine كم انا فخورُ بك يا حبيب الروح في عالم الموضة العالمية".

 

 

لؤي الذي أصبح عارض أزياء يُثير الجدل بإطلالاته التي يعتبرها البعض "غريبة" ويتعرض للهجوم بسببها. ما رأيكم بآخر جلسة تصوير له؟

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