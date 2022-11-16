هكذا فضحت سرّها الكبير... إيمي سمير غانم حامل؟

نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم صورة لها مع زوجها الممثل المصري حسن الرداد وعلقت عليها ملقبة اياه أنه "حسن أبو علي"، قبل ان تعدّل العبارة وتستبدلها بـ"حسون".

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ولكن قبل ان تقوم بهذه الحركة كان قد لاحظ كثر انها كتبت انه سيصبح "أبو علي"، مشيرين الى انها حامل بطفلها الاول من زوجها بصبيّ على الرغم من أنها تحاول أن تخفي هذا الامر منذ فترة طويلة.وكانت إيمي قد ظهرت في عدة مناسبات اجتماعية وحفلات وقد بدا واضحاً انها اكتسبت وزناً زائداً.