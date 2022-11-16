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فنون ومشاهير

بعدما أعلنت أنّها مُصابة بمرض خطير... الفنانة الشهيرة على سرير المستشفى! (صورة)

Lebanon 24
16-11-2022 | 08:32
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مرة جديدة دخلت الفنانة منى فاروق المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحيّة، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة بدت فيها على فراش المرض ويدها موصولة بالمحاليل الطبية.

وعلّقت منى على الصورة قائلةً: "اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم، اللهم اجعله رفع درجات إلى فردوسك الأعلى".
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وكانت فاروق قد أعلنت في وقت سابق، عن إصابتها بمرض خطير، وظهرت في صورة والدماء تغطي سريرها.
 
 



(لها)
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