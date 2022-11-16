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فنون ومشاهير

سعد لمجرد عن حياته الزوجية: "أطبق نصائح والدتي"

Lebanon 24
16-11-2022 | 16:00
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أكد الفنان المغربي سعد المجرد أن الزواج تجربة جميلة، مشيراً الى انه يخطط حالياً مع زوجته أن يقيما احتفالاً للعائلة والأحباب، والناس المقربين من العائلتين في المغرب.

و قال لمجرد خلال لقاء له ضمن برنامج "إنسايدر بالعربي": "والدتي ووالدي وعائلة زوجتي غيثة العلاكي، راضين عن الزواج، ولحتى أحافظ على زواجي يستمر بالشكل الصحيح مع غيثة، أنا بطبق نصائح والدتي".
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وكشف لمجرد عن حماسه الشديد للحفل الذي سيحييه في كوكاكولا أرينا في دبي يوم 20 تشرين الثاني قائلاً: "أنا متحمس جداً للقاء الجمهور الكريم مرة أخرى، و متحمس عشان أورجيهم المفاجآت الي حضرتها لهم والأغنيات الجديدة الي بقدمها في الحفل، أنا فخور أنني سأحيي الحفل وحدي".

وأضاف "شرف كبير لي أن يأتي جمهور من المغرب والوطن العربي لحضور الحفل.. شكرا للجمهور العربي".
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