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فنون ومشاهير

راغب علامة يشنّ هجوماً لاذعاً: نفايات بشرية!

Lebanon 24
15-11-2022 | 23:00
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رد الفنان راغب علامة، على الحملة التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة مركبة له من موقع تفجير شارع تقسيم في تركيا، حيث زعم الفاعلون بأنه كان متواجداً في المكان عند وقوع الحادث.
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وشارك راغب علامة صورة نشرتها جريدة النهار، اوضحت من خلالها ان الخبر مفبرك، وعلق عليها بالقول: "شكرًا لجريدة النهار وللصحافة الشريفة على اظهار التزوير والتلاعب الذي يقومون به النفايات البشرية عن سابق تصور وتصميم.. وردي لهم هو: "كلما تظهرون حقدكم كلما اعطانا الله من نعيمه ومن محبة الناس الحقيقين.. شفاكم الله".
 
 
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