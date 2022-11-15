راغب علامة يشنّ هجوماً لاذعاً: نفايات بشرية!

شكرًا لجريدة النهار @annaharnews وللصحافة الشريفة على اظهار التزوير والتلاعب الذي يقومون به النفايات البشرية عن سابق تصور وتصميم .. وردي لهم هو. كلما تظهرون حقدكم كلما اعطانا الله من نعيمه ومن محبة الناس الحقيقين 🙏شفاكم الله pic.twitter.com/4uLEbq7ODV
— RaghebAlama (@raghebalama) November 15, 2022
شكرًا لجريدة النهار @annaharnews وللصحافة الشريفة على اظهار التزوير والتلاعب الذي يقومون به النفايات البشرية عن سابق تصور وتصميم .. وردي لهم هو. كلما تظهرون حقدكم كلما اعطانا الله من نعيمه ومن محبة الناس الحقيقين 🙏شفاكم الله pic.twitter.com/4uLEbq7ODV