Advertisement

فنون ومشاهير

نسخة عن مصطفى قمر.. تامر حسني يبدع في تقليد 4 فنانين (فيديو وصور)

Lebanon 24
17-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1011538-638042725442227349.jpeg
Doc-P-1011538-638042725442227349.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفاعل عدد كبير من الجمهور مع إعلان تامر حسني الجديد، الذي طرحه لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر عبر حساباته على السوشيال ميديا.
 
 
ووصل الاعلان إلى قلوب الناس منذ لحظة طرحه مع أغنية حملت بساطة واضحة في كلماتها بعنوان "رحرح ومتحسبهاش". كما استغل تامر قدرته على التقليد وتغيير صوته في الإعلان الذي قام فيه، بتقمص 4 شخصيات من نجوم مصر.
Advertisement
 



الشخصيات التي تقمصها تامر في الإعلان وتصدّر من خلالها اسمه الترند على تويتر في مصر، وفي عدد من الدول العربية تعود لكل من مصطفى قمر، عبد الباسط حمودة، بهاء سلطان، ومغني الراب مروان موسى.
 
مصطفى قمر

تامر حسني
 
تامر حسني
 
تامر حسني


وحرص تامر أن يمتلك من كل شخصية بعض الصفات التي تميزها خصوصا لناحية لغة جسدها، والتي تشكل علامة فارقة في مسيرة كل واحد منهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-11-17
14:00 | 2022-11-17
13:39 | 2022-11-17
11:00 | 2022-11-17
08:27 | 2022-11-17
08:00 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website