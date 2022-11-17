نسخة عن مصطفى قمر.. تامر حسني يبدع في تقليد 4 فنانين (فيديو وصور)

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع إعلان تامر حسني الجديد، الذي طرحه لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر عبر حساباته على السوشيال ميديا.
ووصل الاعلان إلى قلوب الناس منذ لحظة طرحه مع أغنية حملت بساطة واضحة في كلماتها بعنوان "رحرح ومتحسبهاش". كما استغل تامر قدرته على التقليد وتغيير صوته في الإعلان الذي قام فيه، بتقمص 4 شخصيات من نجوم مصر.
الشخصيات التي تقمصها تامر في الإعلان وتصدّر من خلالها اسمه الترند على تويتر في مصر، وفي عدد من الدول العربية تعود لكل من مصطفى قمر، عبد الباسط حمودة، بهاء سلطان، ومغني الراب مروان موسى.
وحرص تامر أن يمتلك من كل شخصية بعض الصفات التي تميزها خصوصا لناحية لغة جسدها، والتي تشكل علامة فارقة في مسيرة كل واحد منهم.