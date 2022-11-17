نسخة عن مصطفى قمر.. تامر حسني يبدع في تقليد 4 فنانين (فيديو وصور)

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع إعلان تامر حسني الجديد، الذي طرحه لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر عبر حساباته على السوشيال ميديا.

ووصل الاعلان إلى قلوب الناس منذ لحظة طرحه مع أغنية حملت بساطة واضحة في كلماتها بعنوان "رحرح ومتحسبهاش". كما استغل تامر قدرته على التقليد وتغيير صوته في الإعلان الذي قام فيه، بتقمص 4 شخصيات من نجوم مصر.

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إعلان تامر حسني الجديد

هو ازاي عرف يتقمص مصطفى قمر كدة pic.twitter.com/Wpy2gaMFrT — 𝐃É𝐉À 𝐕𝐔 (@magez__) November 16, 2022





الشخصيات التي تقمصها تامر في الإعلان وتصدّر من خلالها اسمه الترند على تويتر في مصر، وفي عدد من الدول العربية تعود لكل من مصطفى قمر، عبد الباسط حمودة، بهاء سلطان، ومغني الراب مروان موسى. الشخصيات التي تقمصها تامر في الإعلان وتصدّر من خلالها اسمه الترند على تويتر في مصر، وفي عدد من الدول العربية تعود لكل من مصطفى قمر، عبد الباسط حمودة، بهاء سلطان، ومغني الراب مروان موسى.



