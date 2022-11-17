سبب الموت مؤجل.. صدور شهادة وفاة الرابر الأميركي المشهور

بعد العثور عليه في حوض الاستحمام ميتاً في منزله في بداية الشهر الحالي صدرت شهادة وفاة آرون كارتر.



وفي شهادة الوفاة التي حصل عليها موقع ET بنسخته الأميركية، تم الكشف عن أنه تم حرق جثة آرون كارتر ولكن لم يتم الإشارة بعد إلى المكان الأخير الذي سيستقبل رفاته.

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وكشفت شهادة الوفاة بأن أخته أنجيل ستحتفظ بالرماد حتى يوم الجنازة، وتم إدراج والدته بأنها أول من أخبر السلطات حول وفاة ابنها، أما هو فذكرت شهادة الوفاة بأنه موسيقي ويعمل في مجال الترفيه.



وعلم ET بأن آرون توفي من دون أن يكتب وصية، إذ كان محاميه قد نصحه بأن يكتب وصيته ولكن للاسف لم تكتمل في الوقت المناسب.





وبالتأكيد الجميع كان بانتظار معرفة سبب الوفاة، إلا أن شهادة الوفاة لفتت ان السبب "مؤجل" أي أن تشريح الجثة لم يحدد النتيجة بعد.



وفي الشهر الحالي، وجدت جثة Aaron Carter في حوض الاستحمام في منزله في لانكاستر، كاليفورنيا. وجاءت وفاة آرون بعد أقل من سنة من ولادة طفله الأول من حبيبته السابقة ميلاني مارتين، التي انفصل عنها بعد أسبوع من ولادتها لطفلها.





وكانت مصادر إنفاذ القانون قد أطلعت TMZ عن اليوم الأخير في حياة آرون، إذ "شوهد على قيد الحياة عند الساعة 2 من فجر الجمعة. الشرطة وصلت إلى منزل آرون لفحص الرفاهية ولكن من غير الواضح من طلب منهم ذلك. وان مدبرة المنزل فتحت الباب وعندما سمع آرون ما يجري فجر يوم الجمعة طلب منهم المغادرة وأمر مدبرة المنزل ألا تزعجه. وبالفعل لم تراه طوال يوم الجمعة. صباح يوم السبت ذهبت إلى باب غرفته لتسأله ان كان يريد القهوة، فسمعت كلبه داخل الغرفة وكأنه أصيب بالجنون، ثم فتحت باب الغرفة لتجد آرون في حوض الاستحمام".





ويعتقد بأن جسم آرون بقي لفترة طويل في حوض الاستحمام حيث اشتمت الشرطة رائحة تحلل وتغير لون المياه. وفي الشهر الحالي، وجدت جثة Aaron Carter في حوض الاستحمام في منزله في لانكاستر، كاليفورنيا. وجاءت وفاة آرون بعد أقل من سنة من ولادة طفله الأول من حبيبته السابقة ميلاني مارتين، التي انفصل عنها بعد أسبوع من ولادتها لطفلها.وكانت مصادر إنفاذ القانون قد أطلعت TMZ عن اليوم الأخير في حياة آرون، إذ "شوهد على قيد الحياة عند الساعة 2 من فجر الجمعة. الشرطة وصلت إلى منزل آرون لفحص الرفاهية ولكن من غير الواضح من طلب منهم ذلك. وان مدبرة المنزل فتحت الباب وعندما سمع آرون ما يجري فجر يوم الجمعة طلب منهم المغادرة وأمر مدبرة المنزل ألا تزعجه. وبالفعل لم تراه طوال يوم الجمعة. صباح يوم السبت ذهبت إلى باب غرفته لتسأله ان كان يريد القهوة، فسمعت كلبه داخل الغرفة وكأنه أصيب بالجنون، ثم فتحت باب الغرفة لتجد آرون في حوض الاستحمام".ويعتقد بأن جسم آرون بقي لفترة طويل في حوض الاستحمام حيث اشتمت الشرطة رائحة تحلل وتغير لون المياه.

المصدر: et بالعربي