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فنون ومشاهير

عبير نعمة تُطلق ألبومها الثالث بعنوان"بصراحة"

Lebanon 24
17-11-2022 | 11:00
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أطلقت الفنّانة عبير نعمة ألبومها الثالث بعنوان "بصراحة" من إنتاج وتوزيع شركة "Universal Music MENA"، متضمناً ثماني أغنيات، منها أغانٍ سبق لعبير أن طرحتها من قبل مثل: "بصراحة "من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، و"بلا ما نحسّ" من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع سليمان دميان، و"الميلاد الجايي" من كلمات وألحان وسام كيروز وتوزيع مارك أبو نعّوم، والأغنية المصريّة "إعمل ناسيني" من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الوهاب وتوزيع سليمان دميان.
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وذلك بالإضافة إلى أغنيات جديدة سيسمعها الجمهور للمرّة الأولى مثل: "قصّتنا" من كلمات وألحان وسام كيروز وتوزيع ألكسندر ميساكيان وستتوافر في الألبوم بنسخة الـUnplugged أيضاً، و"صوت" من كلمات غسّان مطر وألحان وتوزيع تهموريز بورنازيري، و"شو بعمل" من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان إيلي نعمة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.
 
وعن هذا الألبوم قالت عبير نعمة: "أنا مُتحمّسة جداً لإطلاق ألبوم "بصراحة"، وهو ألبومي الثالث مع شركة "Universal Music MENA" كما أنّ سعادتي كبيرة بأصداء الأغنيات التي تمّ طرحها في مراحل سابقة وهي ستكون ضمن هذا الألبوم، وأتمنّى أن تنال الأغنيات الجديدة إعجاب الناس".
وأضافت: "هذا العام حمل لي تحدّيات كثيرة على المستوى الشخصيّ، لذلك تطلّب منّي تحضير الألبوم جهداً كبيراً على الصعيدين العاطفيّ والنفسيّ. فلكلّ أغنية في ألبوم "بصراحة" قصّتها وخصوصيّتها وهويّتها المختلفة ومكانة مُميّزة في قلبي".
وتابعت: "أنا فخورة بالتعاون مع جميع الأسماء التي طبعت بصمة فنيّة خاصّة في ألبوم "بصراحة"".
المصدر: لها
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