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فنون ومشاهير

قبلات وأجواء رومنسية.. هكذا احتفلت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية ريما فقيه بعيد ميلاد زوجها (صور وفيديو)

Lebanon 24
17-11-2022 | 03:29
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احتفلت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه بعيد ميلاد زوجها المنتج وسيم صليبي.

 

وفاجأت ريما زوجها بعشاء أقامته بأجواء مميزة بحضور الأصدقاء المقربين.

 

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كما نشرت ريما فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه وهي تعايد وسيم وتغني له وتقبله وعلقت على الفيديو بكلمات مؤثرة قالت فيها:

"عيد ميلاد سعيد يا حياتي، والد أبنائي، لا أتذكر الحياة قبل لقائك ولا أريد ذلك. انا ممتنة كل يوم انني استيقظ وأرى وجهك. اطلب من الله ان يحفظك وان تكون سعيدا دائما".

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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