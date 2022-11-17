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فنون ومشاهير

مفاجأة.. لبلبة تكشف حالة عادل إمام الصحية

Lebanon 24
17-11-2022 | 08:00
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أقام "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ندوة لتكريم الفنانة لبلبة ضمن فعاليات دورته الـ44، برئاسة الفنان حسين فهمي، وذلك بعد حصولها على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وكشفت لبلبة خلال الندوة عن حالة "الزعيم" عادل إمام الصحية، مؤكدةً أنه بخير وكان أول من هنأها بالحصول على جائزتها في "مهرجان القاهرة".
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وقالت لبلبة: "عادل إمام بخير وهو أول من هنّأني لحصولي على الجائزة"، وأضافت: "الزعيم حالته الصحية كويسة جداً وهو زي الفل وبيكلّمني دائماً وبيقولي بحبك يا نونيا".

وبدأت لبلبة بالبكاء بسبب سؤال أحد الصحافيين لها: مَن أول شخص كنت تتمنين أن يتصل بك ليهنئك بحصولك على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ44 للمهرجان؟

وردّت عليه لبلبة قائلةً: "هم كثر وبينهم نور الشريف وعدد من الأشخاص العزيزين على قلبي... كما كنت أنتظر تهنئة محمود عبد العزيز الله يرحمه".
المصدر: لها
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