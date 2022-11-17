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يُعرض الموسم الثالث من البرنامج الشهير الدحيح عبر قناة "المشهد" ومنصاتها الرقمية، بعد اتفاقية أبرمتها مع أكاديمية الإعلام الجديد، وهي الأولى من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.وقع اتفاقية التعاون كل من المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية الإعلام الجديد حسين العتولي، والمدير العام لمنصة "المشهد" طوني خليفة، وذلك على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام المقام في أبو ظبي.وتتيح الاتفاقية عرض حلقات ومحتوى برنامج "الدحيح"، وسيتمكن الجمهور العربي من حضور حلقات الموسم الثالث قبل أسبوع من عرضها على قناة اليوتيوب. كما سيتمكن المتابعون من مشاهدة كافة حلقات الموسمين الأول والثاني عبر قناة ومنصات "المشهد".بدوره، أكد خليفة أن "استراتيجية العمل في المشهد تهدف إلى نقلة نوعية في الإعلام العربي من خلال محتوى ذكي وتفاعلي يخاطب الجمهور العربي، وخاصة الشباب، بقوالب تتناسب مع احتياجاته وتفضيلاته من جهة، وتواكب التحولات العميقة التي تشهدها مجتمعاتنا باتجاه البناء المعرفي والتحول الرقمي من جهة أخرى، وهو ما تحققه البرامج ذات المحتوى الفريد والرائد مثل الدحيح".من جهته، أكد العتولي أن "أكاديمية الإعلام تهدف إلى دعم المواهب في المنطقة العربية وتعزيز وجودها في المشهد الإعلامي العربي، والارتقاء بالمحتوى العربي وتعزيز ملامحه ليصبح أكثر ترفيها وقيمة معرفية".ويعتبر الدحيح أحد أشهر البرامج الثقافية والمعرفية العربية، ويقدمه صانع المحتوى العربي المعروف، أحمد الغندور، في إطار تثقيفي ترفيهي مرح، ويتصدر قوائم المحتوى الرقمي الأكثر مشاهدة في المنطقة العربية.ويقدم الغندور من خلال الدحيح شرحا عن مفاهيم علمية وحقائق تاريخية، ونظريات فلسفية وأدبية بأسلوب جذاب وممتع، ويسهم في إيصال المعلومات والأفكار بطريقة ذكية مبسّطة.وحقق الموسم الأول والثاني من البرنامج ما يزيد على 300 مليون مشاهدة وأكثر من 30 مليون تفاعل على مختلف المنصات الرقمية.