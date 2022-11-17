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فنون ومشاهير

رسالة من حمادة هلال لشيرين بعد زواجها... فكيف ردّت عليه؟

Lebanon 24
17-11-2022 | 16:00
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هنأ الفنان المصري حمادة هلال، الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بعد عقد قرانهما مؤخرا، متمنياً لهما التوفيق.

وسارعت شيرين للرد على حمادة هلال، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام: "شكرا يا ابن الاصول، يا اخ يا غالي، وسلام ليك مني انا وحسام".
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بدوره، اعاد حمادة هلال نشر كلام شيرين على حسابه، وعلق عليه بالقول: "حبيبتي ربنا يحفظك انتي وحسام ويكفيكم شر كل حاسد ظالم".
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