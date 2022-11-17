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فنون ومشاهير

رامي عياش لميريام فارس: "فخورين فيكي"

Lebanon 24
17-11-2022 | 23:00
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دعم الفنان رامي عياش، الفنانة ميريام فارس بعد الحملة التي تعرضت لها عقب مشاركتها في اغنية لكأس العالم 2022 والذي سينطلق في قطر يوم الاحد المقبل.

ونشر عياش على حسابه عبر "تويتر" صورة لميريام فارس ارفقها بالتعليق التالي: "فخورين فيكي وباجتهادك وتميّزك.. نجمة لبنانية بمقاييس وحضور عالمي"، مضيفا: "حطت عينها عالنجمات ونسيت كل اللي حدا".
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وكانت فارس قد تعرّضت لحملة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع مصوّرة من كواليس فيديو أغنية كأس العالم التي تشارك فيها، إذ اعتبر كثيرون أنها تقلّد النجمة العالمية شاكيرا من حيث حركاتها الراقصة.
 
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