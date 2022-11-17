بعد 40 يومًا على زواجها... الفنانة الشهيرة تنفصل عن زوجها!

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صدمت الممثلة التركية ميرفي بولغور محبيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها المغني التركي ميرت آيدن، بعد مرور 40 يومًا فقط على حفلة زفافهما.وأعلنت ميرفي بولغور، المعروفة بالسلطانة "نوربانو" من مسلسل حريم السلطان، عن انفصالها عبر "الستوري" على صفحتها الرسمية في "إنستغرام": "هذه هي الحياة، شكرًا ميرت على أيامنا السعيدة".وحذفت ميرفي اسم عائلة زوجها "آيدن"، من كنيتها في "إنستغرام" لتكتفي باسمها "ميرفي بولغور"، فيما أبقت صورها في حفلة زفافها.وفي وقتٍ سابق، نشرت ميرفي مقطع فيديو لها من منزل والديها وهي تغني "اللعنة على الحب"، ما أشار إلى وجود خلاف يجمعها بطليقها قبل أن تعلن انفصالهما.ويعتبر انفصالها عن مارت الطلاق الثاني لها، حيث كانت متزوجة من مراد دالكيليتش في عام 2015 وانفصلت عنه عام 2017.