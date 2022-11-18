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فنون ومشاهير

هبة نور ترد على شائعة ارتباطها بسعد رمضان

Lebanon 24
18-11-2022 | 02:00
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أعربت الفنانة السورية هبة نور عن حبها للفنانة اللبنانية نادين نجيم، وإعجابها الشديد بشخصيتها الطبيعية والعفوية.
 
 
وقالت لـ "إنسايدر بالعربية": "نادين نسيب نجيم انسانة عفوية وتحب الحياة، أحب قوة شخصيتها وثقتها بنفسها، فهي ذكية وتعرف ما تريد والنجومية تليق بها"، متمنية لها المزيد من النجاح في مسيرتها.
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بدورها، استجابت نجيم لمديح نور لها، وشاركت الفيديو الذي يتضمن حديث هبة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وعلقت عليه قائلة: "صديقتي الرائعة وزميلتي الجميلة تجعلينني أشعر بالخجل الآن، أحبك، شكرًا لكونك أيضًا شخصًا حقيقيًا ، شخص يمكنني الوثوق به كثيرًا!".


وفي سياق آخر، تحدثت نور عن إمكانية تواجدها في الموسم السادس من مسلسل "صبايا"، كونها ضيفة في الجزء الأول منه وبطلة في الموسم الخامس.

وأكدت موقفها المؤيد لعودة المسلسل من جديد، رافضة اعتباره شبيه بمسلسل "باب الحارة" لوجود اختلاف كبير من حيث عدد الأجزاء ووقت العرض.
 


كَمْا نفت الفنانة السورية نبأ ارتباطها بالفنان اللبناني سعد رمضان، مسلطة الضوء على الصداقة المميزة بين الاثنين.

وفي السياق، علقت الفنانة على عتب الفنان اللبناني زياد برجي بسبب قلة زياراتها له رغم كونهما من الجيران، وقالت إن ظروف العمل والرحلات المتكررة تمنعها من ذلك.
 
وأضافت: "هو زعلان مني، لان انا قريبة منو وما بزوره كتير، بس انا بحبو كتير وهو من الطف الاشخاص".
المصدر: فوشيا
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