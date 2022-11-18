نجاة ابنة فنانة شهيرة من حادث سير مروّع (صور)



أعلنت الفنانة المصرية أمل رزق عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت لحادث سير مروّع بسيارتها.



ونشرت أمل صوراً للسيارة المتضررّة، وعلّقت عليها قائلةً: الحمد الله قدّر الله وما شاء فعل، ألف حمد وشكر ليك يارب، بنتي لمى كتكت ألف حمد وشكر لله على سلامتها".

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وظهرت السيارة في الصور وقد تحطم الجزء الأيسر منها تماماً مع تهشم العجلة الأمامية.



يُذكر أن لمى كتكت كانت قد شاركت في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل "دايماً عامر"، وهو بطولة: مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، سنتيا خليفة، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مايكل عادل وأيمن سليم وإخراج مجدي الهواري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.



من ناحية أخرى، تُعد مسرحية "زقاق المدق" آخر أعمال أمل رزق الفنية، وقد ضمت المسرحية عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بثينة رشوان، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو محمد الصواف وإخراج عادل عبده.