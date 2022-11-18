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فنون ومشاهير

نجاة ابنة فنانة شهيرة من حادث سير مروّع (صور)

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:00
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أعلنت الفنانة المصرية أمل رزق عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" عن تعرض ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت لحادث سير مروّع بسيارتها.

ونشرت أمل صوراً للسيارة المتضررّة، وعلّقت عليها قائلةً: الحمد الله قدّر الله وما شاء فعل، ألف حمد وشكر ليك يارب، بنتي لمى كتكت ألف حمد وشكر لله على سلامتها".
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وظهرت السيارة في الصور وقد تحطم الجزء الأيسر منها تماماً مع تهشم العجلة الأمامية.
 
May be an image of car and outdoors
 
May be an image of car and road
 
May be an image of car and road

يُذكر أن لمى كتكت كانت قد شاركت في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل "دايماً عامر"، وهو بطولة: مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، سنتيا خليفة، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مايكل عادل وأيمن سليم وإخراج مجدي الهواري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

من ناحية أخرى، تُعد مسرحية "زقاق المدق" آخر أعمال أمل رزق الفنية، وقد ضمت المسرحية عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: دنيا عبد العزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بثينة رشوان، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو محمد الصواف وإخراج عادل عبده.
المصدر: لها
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