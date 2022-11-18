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فنون ومشاهير

فنان عربي يتعرض لـ 5 جلطات دماغية (صورة)

Lebanon 24
18-11-2022 | 11:00
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أعلن نجل الفنان العراقي محسن العزاوي، عن تعرّض والده لأكثر من جلطة دماغية أدت إلى تدهور حالته الصحية، ونقله بشكل عاجل إلى المشفى.
وكتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "دفع الله ما كان أعظم، تعرض والدي الحبيب الفنان محسن العزاوي يوم أمس الى جلطه خامسة مفاجئة، وعلى أثرها تدهورت حالته الصحية، وتم نقله بالإسعاف الى مستشفى اليرموك ليتفاجأ أخي وعلى لسان الطبيب بأنه لا يمكن استلامه وتحديد العلاج لكون جهاز المفراس عاطل في المشفى، مما توجب نقله الى مشفى الكرامة بذات الإسعاف، وبعد إجراء الفحوصات عبر جهاز المفراس تم تقديم العلاج له الى أن شهدت حالته استقراراً نسبياً".
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المصدر: لها
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