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فنون ومشاهير

ابداع لبناني جديد... أغاني الثمانينيات بطريقة مختلفة (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2022 | 03:33
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل اللبناني طوني ابو جودة وهو يؤدي مجموعة من الاغنيات لعدد من النجوم العالميين، ويعمل على تقليد اصواتهم وحركاتهم.
هذا الفيديو الذي تحول الى viral على كل مواقع التواصل الاجتماعي لاقى رواجاً كبيراً واعجاباً من رواد هذه المواقع، الذين أثنوا على مهارة ابو جودة وقدرته العالية في التقليد والغناء على حدّ سواء، حتى ان بعضهم اعتبر ان ابو جودة لم يأخذ حقه في هذا المجال، على الرغم من ابداعه الكبير.
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ابو جودة الذي يتمتع بقدرة تقليد كبيرة في الصوت والحركة، تمكن في الفيديو من الانتقال من شخصية إلى أخرى بكثير من الطواعية والثقة والسلاسة، ما رفع من مستوى التحدي مع الفنانين في الخط نفسه.
 

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