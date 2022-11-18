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فنون ومشاهير

دينا الشربيني تهرب من ماضيها

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:00
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أيام قليلة وتنطلق أولى حلقات مسلسل "اخر دور" الذي تشارك به دينا الشربيني في الموسم الجديد عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية، وقبل عرضه بأيام نكشف كواليس العمل.

جريمة قتل
بشخصية روان، تشارك دينا الشربيني ببطولة مسلسل آخر دور الذي تستعد لعرضه عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية؛ وهي شخصية تحب عملها كثيراً وتحاول الهرب من ماضيها ولكن تواجه العديد من المواقف التي تجعلها تتورط بجريمة قتل.
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وكانت دينا قد أنتهت قبل أيام من تصوير البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل تمهيداً لعرضه خلال الموسم القادم.

مشاريع جديدة
على صعيد آخر، تستعد دينا الشربيني لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني كامل العدد والذي تجسد من خلاله شخصية إمرأة مطلقة تواجه العديد من الأزمات ولكن في إطار كوميدي والمسلسل تدور أحداثه خلال 15 حلقة، كما لديها مشروع درامي آخر يجمعها بأمير كرارة بعنوان "بطل العالم " والذي تجسد من خلاله شخصية سيدة أعمال ومن المقرر عرضه عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية.
المصدر: نواعم
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