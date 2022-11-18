بعد صراع طويل... هالة صدقي تعلن طلاقها رسميّاً

أعلنت الممثلة المصرية هالة صدقي اليوم طلاقها من زوجها سامح سامي بشكل رسمي بعد سنوات من رفعها للقضية.

وكان زوج الممثلة قد تقدم بطلب زوجته لبيت الطاعة في الاول من أيلول الماضي فتقدمت هالة بطلب طعن مقدم من محاميها رفعت الشريف؛ كما كانت قد تقدمت بدعوى نفقة بمبلغ 320 ألف جنيه.

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وعاقبت المحكمة الزوج سامح سامي بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه "سامو" و"مريم"، والتي تقدّر بـ50 ألف جنيه إسترليني.





وبدأت الازمة بين الزوجين بعد مطالبة الزوج للممثلة بإجراء تحليل البصمة الوراثية لأبنائه ثمّ اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود.