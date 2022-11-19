نجم "باب الحارة" يبدأ علاجه من التصلب اللويحي في لبنان.. وما علاقة قصي خولي؟ (فيديو)

ظهر الفنان السوري يحيى بيازي بفيديو جديد يوضح تطور حالته الصحية بعد أن أثار قلق محبيه وزملائه بشدة خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بفيديو عبر تيك توك مع زميله في مسلسل "باب الحارة" وائل شرف.



وظهر بيازي بالفيديو برفقة الطبيب اللبناني المعروف تشارلي جبور في عيادته ببيروت حيث كشف الطبيب ان النجم السوري قصي خولي والمنتج السوري فراس العمري قد رتبا زيارة يحيى الى لبنان وبدء العلاج.

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وقال الطبيب في الفيديو: "اليوم معنا فنان معروف في كل الوطن العربي وهو يحيى بيازي المعروف بشخصية "خاطر" في المسلسل الشهير "باب الحارة".وأضاف جبور: "يحيى أصيب بالتصلب اللويحي وهذا المرض أثر على مهنته وجعله غير قادر على الحركة والمشي وعدم قدرته على ممارسة مهنته".بدوره قال يحيى بيازي في الفيديو: " المنتج فراس العمري وصديقي قصي خولي أبو عميد هما من رتبا مجيئي إلى لبنان لبدء رحلة العلاج".وختم الطبيب قائلاً: "سنبدأ رحلة العلاج و أحب ان أطمئنكم من الآن وإنشاء الله سيعود لعمله وفنه ولمحبيه وهو حالياً أفضل بكثير وسنعود بعد يومين أو ثلاثة لنرى تحسن الوضع".وتداول رواد السوشال ميديا الفيديو بكثافة متمنين ليحيى الشفاء العاجل كما عبروا عن إعجابهم الكبير بوقفة قصي خولي والمنتج فراس العمري مع زميلهما وصديقهما بوقت الشدة.وكان الفنان يحيى بيازي قد أثار قلق متابعيه بعد ظهوره بفيديو بث مباشر مع زميله النجم وائل شرف على "تيك توك" حيث بدا غير قادراً على النطق السليم في حين كشف وائل شرف حصرياً لـ "سيدتي نت" حينها ان يحيى مصاب بمرض التصلب اللويحي وهو ما أثر على صحته.