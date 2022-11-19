24
o
بيروت
29
o
طرابلس
0
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
0
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجم "باب الحارة" يبدأ علاجه من التصلب اللويحي في لبنان.. وما علاقة قصي خولي؟ (فيديو)
Lebanon 24
19-11-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهر الفنان السوري يحيى بيازي بفيديو جديد يوضح تطور حالته الصحية بعد أن أثار قلق محبيه وزملائه بشدة خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بفيديو عبر تيك توك مع زميله في مسلسل "باب الحارة" وائل شرف.
وظهر بيازي بالفيديو برفقة الطبيب اللبناني المعروف تشارلي جبور في عيادته ببيروت حيث كشف الطبيب ان النجم السوري قصي خولي والمنتج السوري فراس العمري قد رتبا زيارة يحيى الى لبنان وبدء العلاج.
Advertisement
وقال الطبيب في الفيديو: "اليوم معنا فنان معروف في كل الوطن العربي وهو يحيى بيازي المعروف بشخصية "خاطر" في المسلسل الشهير "باب الحارة".
وأضاف جبور: "يحيى أصيب بالتصلب اللويحي وهذا المرض أثر على مهنته وجعله غير قادر على الحركة والمشي وعدم قدرته على ممارسة مهنته".
بدوره قال يحيى بيازي في الفيديو: " المنتج فراس العمري وصديقي قصي خولي أبو عميد هما من رتبا مجيئي إلى لبنان لبدء رحلة العلاج".
وختم الطبيب قائلاً: "سنبدأ رحلة العلاج و أحب ان أطمئنكم من الآن وإنشاء الله سيعود لعمله وفنه ولمحبيه وهو حالياً أفضل بكثير وسنعود بعد يومين أو ثلاثة لنرى تحسن الوضع".
وتداول رواد السوشال ميديا الفيديو بكثافة متمنين ليحيى الشفاء العاجل كما عبروا عن إعجابهم الكبير بوقفة قصي خولي والمنتج فراس العمري مع زميلهما وصديقهما بوقت الشدة.
وكان الفنان يحيى بيازي قد أثار قلق متابعيه بعد ظهوره بفيديو بث مباشر مع زميله النجم وائل شرف على "تيك توك" حيث بدا غير قادراً على النطق السليم في حين كشف وائل شرف حصرياً لـ "سيدتي نت" حينها ان يحيى مصاب بمرض التصلب اللويحي وهو ما أثر على صحته.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
Lebanon 24
سرقة كُبرى تهزّ جبيل.. ما جرى غير متوقع!
14:29 | 2022-11-18
18/11/2022 02:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
Lebanon 24
"الذهب الأحمر" في لبنان... ما هو وكيف سيُسهم في تخفيف الأزمة الإقتصاديّة؟
09:14 | 2022-11-18
18/11/2022 09:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
Lebanon 24
خطوة لافتة من مصرف لبنان.. ماذا فعل مؤخراً؟
11:10 | 2022-11-18
18/11/2022 11:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-18
18/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات في الجنوب.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-11-18
18/11/2022 01:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:27 | 2022-11-19
"توكو تاكا".. احتفاء وانتقادات لميريام فارس ونيكي ميناج في أغنية المونديال
05:56 | 2022-11-19
بعدما تُوفيت والدته ونعاها بكلمات مؤثّرة... الفنان اللبناني الشهير: "وجعي واصل للسما" (فيديو)
05:00 | 2022-11-19
في يوم ميلادهما.. أحمد حلمي لمنى زكي: "كل سنة واحنا طيبين" (صور)
23:00 | 2022-11-18
بعد صراع طويل... هالة صدقي تعلن طلاقها رسميّاً
16:00 | 2022-11-18
إطلالة مميّزة لروبي بالجلد الأحمر.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
14:00 | 2022-11-18
دينا الشربيني تهرب من ماضيها
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
19/11/2022 14:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
19/11/2022 14:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
19/11/2022 14:53:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact