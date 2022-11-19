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فنون ومشاهير

كانت في حالة سكر... إليكم تفاصيل توقيف وسجن زوجة فنان شهير!

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:00
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جددت جهات التحقيق المصرية حبس برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، 15 يوما، لاتهامها بالسكر ومقاومة رجال الشرطة وشتمهم أثناء طلب الكشف عن هويتها في منطقة الهرم. 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة في الجيزة بلاغا من حارس عقار في منطقة الهرم، يفيد بوجود سيدة مغشى عليها داخل سيارة بالمنطقة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ.
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وتبين من الفحص أنها كانت في حالة عدم اتزان، وتم نقلها إلى المستشفى وبإجراء الكشف الطبي عليها تبين أنها في حالة سكر، وأثناء نقلها إلى المستشفى قاومت القوة الأمنية وتعدت عليهم بالألفاظ، مما اضطرهم إلى تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها على جهات التحقيق التي قضت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم عرضها على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة القضية لاتهامها بمقاومة السلطات ووجودها في حالة سكر.
 
 
كانت تحت تأثير الخمر.. تفاصيل القبض وحبس زوجة مطرب مصري شهير لاتهامها بمقاومة السلطات
 
(روسيا اليوم)
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